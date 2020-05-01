Yaşadıkları ülkelere dönen Türk gurbetçiler bin pişman! "Türkiye'den döndüğümüze pişmanız"

'14 GÜNLÜK EV KARANTİNASI UYGULAYACAĞIZ'

Uçaktan indikten sonra görevlilerin bilgilendirme yaptığını aktaran Çelik, "14 gün ev karantinası verdiler. Aynı zamanda takip edecekler. 14 gün evde yatacağız ondan sonra da normal işimize ve hayatımıza devam edeceğiz. Zaten Viyana'da da iş yerleri açılmaya başladı. Yavaş yavaş hayat devam edecek. Uçakta her hangi bir sıkıntı yaşamadık. Sabah Yozgat Yerköy'den Ankara Havalimanına geldim. Ankara'da herhangi bir sıkıntı olmadı. Tabi orada termal ölçümler yapılıyor. Ardından uçağa bindik. Geldik buradan da kontrolden geçtik. Sadece ev karantinası var onu da uygulayacağız mecbur" dedi.