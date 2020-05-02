Türkiye'de üretilen yerli yoğun bakım solunum cihazları yurt dışına ilk kez Somali'ye yardım maksadıyla gönderildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, İspanya'dan sonra Türkiye'nin yardım eli bu kez Somali'ye uzandı.

Gönderilen yardımlarda bu kez bir ilk de yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 14 gün gibi kısa bir sürede Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli yoğun bakım solunum cihazları da hastanelerde ihtiyacı bulunan Somali'ye gönderiliyor.





Ay yıldızlı al bayrak ve Cumhurbaşkanlığı forslarının yapıştırıldığı kolilerin içinde 10 solunum cihazının yanı sıra tulum ve maske gibi diğer tıbbi ekipmanlar da vardı.

Yardım kolilerinin üzerinde Mevlana'nın, "ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözü ve "Türkiye'den Somali halkına sevgilerle" ifadeleri de yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri kargo uçağı ile taşınan yardımlar başkent Mogadişu'ya ulaştırılacak.





#MilliTeknolojiHamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır.



Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır! pic.twitter.com/z5aqyPqZe9 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 2, 2020

Başkan Erdoğan, Somali'ye yapılan yardımlara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Erdoğan mesajındaifadelerine yer verdi.