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    • 02.05.2020 13:57
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    Son dakika: i tarihi belli oldu

    Son dakika haberi... 'ün yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle boşalan için 5 Mayıs'ta yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçim sonunda, üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan kişi Danıştay'ın yeni başkanı olacak.

    Kritik seçim tarihi belli oldu!

    Yaş haddinden 20 Mart'ta emekli olan Danıştay Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Danıştayda sade bir törenle uğurlanmıştı. Önlemler kapsamında 25 Mart'ta yapılması planlanan de ertelenmişti.

    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Danıştay Genel Kurulunca seçimler, 5 Mayıs Salı günü yapılacak.

    için şu ana kadar 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya adaylığını açıkladı.

    Gizli oyla yapılacak seçim sonunda, üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan kişi Danıştay'ın yeni başkanı olacak.

    Başkanlar Kurulu kararı uyarınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında seçim, genel kurul salonu yerine daha büyük olan konferans salonunda yapılacak. Üyeler, termal kameradan geçiş yaparak salona girecek, sosyal mesafe kuralına uygun olarak belirlenen yerlere oturacak.

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