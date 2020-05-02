Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zamana kadar yasak? Ülkemizde pandemi durumu nedeniyle yaklaşık 2 aydır sosyal hayat durmuş vaziyette. Bu durumdan en çok etkilenenlerden birisi de düğün sahipleri oldu. Dünya evine girmek isteyen çiftler, düğün salonlarının yeniden açılmasını bekliyor. Düğün sezonu olarak bilinen yaz aylarında düğünlerin yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? Yazın düğünler olacak mı? Düğünler ne zamana kadar yasak? İşte yanıtı…

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Düğünlerin yeniden ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Sosyal hayatın normale dönmesi için gözler normalleşme takvimine çevrildi.

Corona virüs salgınında bayram sonrasına kadar vaka sayısını sıfıra indiren iller özel olarak değerlendirilecek. Edinilen bilgiye göre bu illerde temel önlemler alınarak, sosyal hayatın yeniden başlatılması gündeme gelebilecek.

İşyerlerinin açılması söz konusu olabilecek. Bu illerin ancak kendileriyle benzer verilere sahip komşu illerle iletişime geçebileceği veya sadece il sınırları içerisinde serbesti sağlanacağı, şehirlerarası hareketliliğe izin verilmeyeceği belirtiliyor.