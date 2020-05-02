Bodrum'da zenginler sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadı

Bodrum'da zenginler yasağa aldırmadı. Villalarının önündeki özel plajda güneşe yattı. Ancak devriye gezen jandarma yakaladı. Tek tek uyarıp hepsini evlerine yolladı.
TEDBİRE MAHKUM
Adalet Bakanlığı açıkladı: Tüm cezaevlerindeki görüşler, mahkum nakilleri ve pembe odaların kullanımı 15 Mayıs'a kadar ertelendi.
MORALİNİZİ BOZMAYIN
Trabzon'da doktor Selin Ünal, Covid-19'u atlattı. Görevine başladı: Hastalar karamsar olmasın. Moral önemli.
VENTİLATÖR VURGUNU
ABD'de Yaron Oren-Pines, solunum cihazı (Ventilatör) ürettiğini açıkladı. New York Belediyesi'ni 69 milyon dolar tokatladı.
DSÖ, TAKİBE ALDI
Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de çare aradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı Twitter'da takibe aldı.
TEDBİRE MAHKUM
Adalet Bakanlığı açıkladı: Tüm cezaevlerindeki görüşler, mahkum nakilleri ve pembe odaların kullanımı 15 Mayıs'a kadar ertelendi.
MORALİNİZİ BOZMAYIN
Trabzon'da doktor Selin Ünal, Covid-19'u atlattı. Görevine başladı: Hastalar karamsar olmasın. Moral önemli.
VENTİLATÖR VURGUNU
ABD'de Yaron Oren-Pines, solunum cihazı (Ventilatör) ürettiğini açıkladı. New York Belediyesi'ni 69 milyon dolar tokatladı.
DSÖ, TAKİBE ALDI
Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de çare aradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı Twitter'da takibe aldı.