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    • Güncel
    • 02.05.2020 Gazete
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    Bodrum'da zenginler sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadı

    Bodrum'da zenginler yasağa aldırmadı. Villalarının önündeki özel plajda güneşe yattı. İşte Takvim Gazetesi’nin 2 Mayıs 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz Kovid-19 haberleri…

    Corona beach
    Bodrum'da zenginler yasağa aldırmadı. Villalarının önündeki özel plajda güneşe yattı. Ancak devriye gezen jandarma yakaladı. Tek tek uyarıp hepsini evlerine yolladı.

    TEDBİRE MAHKUM
    Adalet Bakanlığı açıkladı: Tüm cezaevlerindeki görüşler, mahkum nakilleri ve pembe odaların kullanımı 15 Mayıs'a kadar ertelendi.

    MORALİNİZİ BOZMAYIN
    Trabzon'da doktor Selin Ünal, Covid-19'u atlattı. Görevine başladı: Hastalar karamsar olmasın. Moral önemli.

    VENTİLATÖR VURGUNU
    ABD'de Yaron Oren-Pines, solunum cihazı (Ventilatör) ürettiğini açıkladı. New York Belediyesi'ni 69 milyon dolar tokatladı.

    DSÖ, TAKİBE ALDI
    Dünya Sağlık Örgütü, 'de çare aradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı Twitter'da takibe aldı.
    Haberler Güncel Bodrum'da zenginler sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadı
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