Fransa'da aşırı solcu "Boyun Eğmeyen Fransa" partisi lideri Jean Luc Melenchon, Türkiye'den koronavirüs yardımı kabul eden Fransız hükümetine eleştirilerde bulundu.



Jean Luc Melenchon

"MACRON BİZİ DAHA AŞAĞI DÜŞÜREBİLİR Mİ?"

Melenchon, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye Fransa'ya 40 bin tıbbi maske ve bin koruyucu önlük verdi. Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?" ifadelerini kullandı.