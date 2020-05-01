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    ’nin ’ya yardımı Fransız milletvekili komünist Melenchon’un zoruna gitti

    koronavirüsle mücadele kapsamında dünya genelinde 60’a yakın ülkeye yardımda bulundu. Türkiye’nin 'ya gönderdiği tıbbi yardımlar solcu partinin lideri Jean Luc Melenchon’un zoruna gitti. Resmi twitter hesabından ''Türkiye Fransa'ya 40 bin tıbbi maske ve bin koruyucu önlük verdi.'' diyen Melenchon küstah bir ifadeyle '' bizi daha aşağı düşürebilir mi?'' dedi.

    Türkiye’nin yardımı Fransız'ın zoruna gitti

    Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında dünya genelinde 60'a yakın ülkeye yardımda bulundu. Türkiye'nin yardımda bulunduğu ülkelerden biri de Fransa oldu.

    SOLCU FRANSIZIN ZORUNA GİTTİ
    Türkiye'den Fransa'ya gönderilen tıbbi maske ve önlükler Fransız aşırı solcu milletvekili Jean Luc Melenchon'un zoruna gitti.

    Fransa'da aşırı solcu "Boyun Eğmeyen Fransa" partisi lideri Jean Luc Melenchon, Türkiye'den koronavirüs yardımı kabul eden Fransız hükümetine eleştirilerde bulundu.


    Jean Luc Melenchon

    "MACRON BİZİ DAHA AŞAĞI DÜŞÜREBİLİR Mİ?"
    Melenchon, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye Fransa'ya 40 bin tıbbi maske ve bin koruyucu önlük verdi. Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?" ifadelerini kullandı.

    SÖZDE "HAKLARIN DAYANIŞMASI" SAVUNUCUSU
    Türkiye'den yardımlara tepkinin aşırı sağcı Le pen'den değil de sözde halkların dayanışmasını savunan komünist Melenchon'dan gelmesi dikkat çekti.

    PAYLAŞIMA SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
    Sosyak medyada yapılan yorumlarda milletvekili Melenchon'a tepkiler yağarken, Türkiye'ye teşekkür mesajları paylaşıldı.
    Haberler Güncel Türkiye’nin Fransa’ya yardımı Fransız milletvekili komünist Melenchon’un zoruna gitti
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