Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında dünya genelinde 60'a yakın ülkeye yardımda bulundu. Türkiye'nin yardımda bulunduğu ülkelerden biri de Fransa oldu.
SOLCU FRANSIZIN ZORUNA GİTTİ
Türkiye'den Fransa'ya gönderilen tıbbi maske ve önlükler Fransız aşırı solcu milletvekili Jean Luc Melenchon'un zoruna gitti.
Fransa'da aşırı solcu "Boyun Eğmeyen Fransa" partisi lideri Jean Luc Melenchon, Türkiye'den koronavirüs yardımı kabul eden Fransız hükümetine eleştirilerde bulundu.
Jean Luc Melenchon
"MACRON BİZİ DAHA AŞAĞI DÜŞÜREBİLİR Mİ?"
Melenchon, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye Fransa'ya 40 bin tıbbi maske ve bin koruyucu önlük verdi. Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?" ifadelerini kullandı.
SÖZDE "HAKLARIN DAYANIŞMASI" SAVUNUCUSU
Türkiye'den yardımlara tepkinin aşırı sağcı Le pen'den değil de sözde halkların dayanışmasını savunan komünist Melenchon'dan gelmesi dikkat çekti.
PAYLAŞIMA SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Sosyak medyada yapılan yorumlarda milletvekili Melenchon'a tepkiler yağarken, Türkiye'ye teşekkür mesajları paylaşıldı.