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    Son dakika: Türkiye'den dünyaya Kovid-19 desteği: İkinci tıbbi yardım 'ye ulaştı

    Son dakika haberine göre Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden 'ye tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı.

    Türkiye'den ikinci tıbbi yardım ABD'ye ulaştı
    Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden 'ye tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı.

    AHaber CANLI YAYIN

    TÜRKİYE'DEN ABD'YE İKİNCİ TIBBİ YARDIM SEFERİ
    Cumhurbaşkanı 'ın talimatıyla Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden ABD'ye, maske, koruyucu sağlık malzemesi, tulum ve dezenfektan olmak üzere önleyici sağlık malzemesi gönderdi.

    Milli Savunma ve Sağlık bakanlıklarınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda C-130 tipi nakliye uçağına yüklendi.

    ABD'ye hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine Türkçe ve İngilizce yer verildi.

    Türkiye'nin ABD'ye tıbbi yardımını taşıyan uçak, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Türk ve ABD'li askeri yetkililer tarafından uğurlandı.

    Türkiye, 2 gün önce de ABD'ye tıbbi yardım malzemesi göndermişti.

    Türk Silahlı Kuvvetlerine ait nakliye uçakları daha önce , , İngiltere, Sırbistan, Kosova, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Libya, Somali ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne de yardım taşımıştı.

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