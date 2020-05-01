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    • 02.05.2020 01:18
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    Son dakika: 'da fabrikada : 1 işçi dumandan etkilendi

    Son dakika haberine göre, 'da, kozmetik fabrikasında çıkan söndürüldü. Yangın esnasında fabrikada değişim saati olduğu için 10 işçinin bulunduğu öğrenildi.

    Tuzla'da fabrikada yangın!

    'da kozmetik fabrikasında dezenfektan üretimi sırasında elektrik kaynaklı dolayı çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 1 işçi dumandan etkilendi.

    Yangın, Aydınlı Mahallesi Melek Aras Bulvarı Kimyacılar 'nde bir kozmetik fabrikasında 21.45 sıralarında çıktı. Dezenfektan üretimi yaptığı öğrenilen fabrikada iddiaya göre, elektrik kaynaklı yangın çıktı.





    Haber verilmesi üzerine olay yerine başta Tuzla olmak üzere Pendik, Dudullu, Orhanlı ve Kartal'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa süre yangını kontrol altına alırken fabrikada uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Değişim saati olduğundan 10 işçinin bulunduğu fabrikada dumandan etkilenen 1 işçiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

    Haberler Güncel Son dakika: Tuzla'da fabrikada yangın: 1 işçi dumandan etkilendi
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