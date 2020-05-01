2020 yılı YKS ve LGS sınavları hakkında karar veriliyor. LGS için geçtiğimiz gün açıklama geldi ve kabine toplantısı sonrası LGS tarihinin açıklanacağı bildirildi. YKS hakkında ise son günlerde tarihin öne çekileceği iddiası var. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde eğitim devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sınavın Temmuz ayında yapılacağı açıklanmıştı. Gündemde YKS sınavının öne alındığı iddiaları dolaşıyor. İşte YKS tarihi değişiyor mu? YKS 2020 ne zaman? Sınav tarihi öne mi alındı? Yekta Saraç, YKS konuları için de "YKS'de sorulacak müfredatta da öğrencilerimizin lehine olanlar aranacak. Bu sınavların ortaöğretimi desteklemesi önemlidir. Daha önce yapılanlar çerçevesinde bir sınav olacak" açıklamasında bulundu.
YKS SINAVI ERTELENDİ Mİ?
YKS sınavı ile ilgili sosyal medyada çıkan iddialar için resmi bir açıklama yapılmadı. Şu an için iddia edildiği gibi YKS sınavının öne çekilmesi ya da ötelenmesi söz konusu değil. YKS ile ilgili resmi açıklamalar geldikçe detaylar haberlerimizde yer alacak.
2020 YKS SINAVI NE ZAMAN?
YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasına göre, 2020 YKS sınavı 25 - 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de 25 Temmuz'da TYT sınavının yapılacağını, 26 Temmuz'da da AYT ve YDT'nin yapılacağını duyurdu. Aygün ayrıca "YKS tarihlerinin ertelenmesiyle değişen, güncel sınav takvimimizi adaylarımızla ve kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
2020-YKS 25-26 Temmuz tarihlerinde uygulanacaktır.
ÖSYM'nin YKS için belirlediği ilk tarih, 20 - 21 Haziran'dı.
YENİ AÇIKLAMA GELDİ
1- Bir gurup öğrenci ile yaptığım görüşmede öğrencilerin sorusu üzerine yaptığım yorumu montajlayarak verilmesini kınıyorum. Ben " Bugün YÖK başkanı ile görüştüm kendisinin bilgisi yok ama aldığım duyumlara göre YKS' nin öne çekileceğine eminim" diye ifade ettim.
2- Kaldı ki bu ifadeyi benden önce birçok gazete ve eğitim ifade etti. Konuşmamda olağanüstü günlerden geçtiğimizi ve normalleşmesinin daha hızlı olacağını bu yüzden takvimin öne alınacağını ifade ettim.
3- Bu ifadelerim kişiseldir ve benim ifadelerimde. Bunun çarpıtılarak ve montajlanarak öğrencilere sunulmasını kınıyorum ve yapanlar hakkında gerekli işleri yapacağımı kamuoyuna bildirmek istiyorum.
4-Ben 20 yıldır bu alanda çalışan biri olarak her zaman gençlere bir eğitimci olarak bilgilendirme yapma sorumluluğumu yerine getirdim. İki gün önce tüm gazete ve eğitimciler tarafından dillendirilen durumu bende araştırıp yazdım bunun çarpıltılması manidardır. Saygılarımla
Sevgili arkadaşlar, sınava dair kaygılarınızı anlıyorum. Mesajlarınızın iletilmesi hususunda gerekli hassasiyeti göstereceğim. Bu hususta mesajlarınız için teşekkür ederim.
TARİH AÇIKLANDI
2020 yılı Yükseköğretim Kurumları sınavı ile Liselere Giriş Sınavı için 4 Mayıs 2020 günü işaret edildi. 4 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın başkanlığında kabine toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası Erdoğan kameralar karşısına geçecek ve YKS - LGS hakkında kararı duyuracak.
Kabine toplantısı 4 Mayıs 'ta saat 15.00 'da başlayacak. 3,5 - 4 saat sürmesi beklenen toplantının ardından 19.00 'da Erdoğan 'ın kameralar karşısına geçmesi ve kararları açıklaması bekleniyor.
YKS KONULARI NELER OLACAK?
Yekta Saraç, YKS konuları için de "YKS'de sorulacak müfredatta da öğrencilerimizin lehine olanlar aranacak. Bu sınavların ortaöğretimi desteklemesi önemlidir. Daha önce yapılanlar çerçevesinde bir sınav olacak" açıklamasında bulundu.
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.
LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN SORU DESTEK PAKETİ'NİN 2.'Sİ YAYINDA
Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB),lise öğrencilerine yönelik 750 sorudan oluşan ikinci "Soru Destek Paketi"ni "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.
YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?
YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.
Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.
1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.
Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.
YKS'YE KİMLER GİREBİLİR?
YKS sınavına girebilmek için aranan özellikler aşağıdaki gibidir;
– 2018-2019 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler
– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar
– Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS'ye girebilirler.
Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.
2018- 2019 ÖSYM takvimine göre, ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanları ilgilendiren YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 15 Haziran 2019'da, AYT, 16 Haziran 2019, YDT ise 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak.