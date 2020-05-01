YENİ AÇIKLAMA GELDİ

1- Bir gurup öğrenci ile yaptığım görüşmede öğrencilerin sorusu üzerine yaptığım yorumu montajlayarak verilmesini kınıyorum. Ben " Bugün YÖK başkanı ile görüştüm kendisinin bilgisi yok ama aldığım duyumlara göre YKS' nin öne çekileceğine eminim" diye ifade ettim.

2- Kaldı ki bu ifadeyi benden önce birçok gazete ve eğitim ifade etti. Konuşmamda olağanüstü günlerden geçtiğimizi ve normalleşmesinin daha hızlı olacağını bu yüzden takvimin öne alınacağını ifade ettim.

3- Bu ifadelerim kişiseldir ve benim ifadelerimde. Bunun çarpıtılarak ve montajlanarak öğrencilere sunulmasını kınıyorum ve yapanlar hakkında gerekli işleri yapacağımı kamuoyuna bildirmek istiyorum.

4-Ben 20 yıldır bu alanda çalışan biri olarak her zaman gençlere bir eğitimci olarak bilgilendirme yapma sorumluluğumu yerine getirdim. İki gün önce tüm gazete ve eğitimciler tarafından dillendirilen durumu bende araştırıp yazdım bunun çarpıltılması manidardır. Saygılarımla

Sevgili arkadaşlar, sınava dair kaygılarınızı anlıyorum. Mesajlarınızın iletilmesi hususunda gerekli hassasiyeti göstereceğim. Bu hususta mesajlarınız için teşekkür ederim.