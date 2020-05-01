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    Son dakika: Milletvekili ’dan 1 ve ’nde provokasyon!

    Son dakika haberi... Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili ; 1 ve ’nde provokasyona imza attı. Barış Atay’ın, polisleri iteklediği bildirildi. Sabah Gazetesi'nden 'ın özel haberi.

    'ta Genel Merkezi önünde toplanan ve 1 Mayıs çelengi bırakmak için Taksim'e yürümek isteyen gruba sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle izin verilmedi.

    Polis; DİSK Genel Başkanı 'na özel aracına izin verileceğini ve aracı olmayan kişilere de araç tahsis edildiğini söyledi.

    Arzu Çerkezoğlu ise; İçişleri Bakanlığı ve Valiliği'nin toplu yürüyüşe izin vermediğini söyledi. Çerkezoğlu, toplu halde yürüyüşün yasaklanmasını dünyaya anlatamayacağımızı iddia etti ve ardından toplu halde yürüyüşe geçildi.

    Çıkan arbedede Milletvekili grubu provoke etti ve polisleri itekledi.

    / SABAH

    Haberler Güncel Son dakika: TKP Hatay Milletvekili Barış Atay’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde provokasyon!
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