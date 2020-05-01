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    tilkilikten vazgeçmiyor! ’un ev adresni ifşa eden Cumhuriyet çalışanlarına 'dan destek

    , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'un evinin açık adresini yayınlayan Cumhuriyet gazetesinin avukatlığına soyundu. FOX sunucusu , gazetecilik ilkeleriyle baştan aşağıya çelişen tavırlarda bulunan Cumhuriyet çalışanlarına canlı yayında destek vererek "İşte Cumhuriyet'ten bir manşet... Fotoğraftaki emekçi kardeşlerime bir bakın… Cumhuriyet'in Yazıişleri Müdürleri ve , ve foto muhabiri dün 'ne gittiler ve ifade verdiler." ifadelerini kullandı.

    FOX TV tilkilikten vazgeçmiyor!

    Cumhuriyet Gazetesi, 14 Nisan günü 'Boğaz'da kaçak var' başlığıyla bir haber yayınlamış, haberde Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı 'un Üsküdar Kuzguncuk'ta ailesiyle yaşadığı ev ve ikamet adresi açıkça yer almıştı.

    "TERÖR ÖRGÜTLERİNE HEDEF GÖSTERME"
    Üst düzey kamu personelinin ikamet bilgilerinin açık olarak haberde yer alması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, haberin yapılıp yayınlanmasında imzası bulunan 4 Cumhuriyet çalışanı hakkında 'terör örgütlerine hedef göstermek' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

    Yürütülen soruşturma kapsamında dün ifade veren Cumhuriyet çalışanları Hazal Ocak, , ve 'e Haber Sunucusu canlı yayında sahip çıktı.

    KÜÇÜKKAYA SAHİP ÇIKTI
    Cumhuriyet çalışanlarını destekleyen Küçükkaya'nın şu ifadeleri kullanması dikkat çekti: "… Bilirim ki bir gazeteci savcının karşısına çıktıysa yaptığı haberlerden dolayı ona hesap soruluyorsa gazeteci üzülür. Yolundan vazgeçmez ama üzülür… İşte Cumhuriyet'ten bir manşet... Fotoğraftaki emekçi kardeşlerime bir bakın… Cumhuriyet'in Yazıişleri Müdürleri İpek Özbey ve Olcay Büyüktaş, ve foto muhabiri Vedat Arık dün 'ne gittiler ve ifade verdiler."

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