Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.05.2020 16:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2020 16:58
    ABONE OL

    : Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen taki 48 kurtarıldı

    haberi... Çanakkale Ayvacık'ta, Yunan unsurlarınca insan hakları ihlal edilerek Türk kara sularına geri itilen taki 48 , Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Yunan itti, Türk kurtardı!

    Önceki gün saat 06.10'da makamları tarafından, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında u olduğu bilgisi Türk Komutanlığına bildirildi.


    Yunan makamlarından alınan bilgi üzerine, Türk sahil güvenlik ekipleri, botla bölgeye ulaştı. Yapılan incelemede söz konusu göçmen botunun, Yunanistan tarafında olduğu belirlendi. Yunan sahil güvenlik botlarının göçmenleri k yerine, göçmen botu etrafında yaptığı tehlikeli manevralarla göçmenlerin hayatını tehlikeye attığı anbean görüntülendi.



    Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının tehlikeli manevraları sonrasında, benzin bidonu alınarak ve motoru bozularak Türk kara sularına geri itilen göçmen botundaki 25 Afgan, 22 Kongo ve 1 İran vatandaşı olmak üzere 48 göçmen, Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 48 göçmen kurtarıldı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri