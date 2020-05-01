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    Son dakika: 'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale edildi! Genel Başkanı gözaltında

    Son dakika haberi... Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruptan Genel Başkanı 'nun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenilen şüpheliler, 'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

    DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu gözaltında

    'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, 15 kişiyi gözaltına aldı.

    Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun () 'taki genel merkezinde toplanan bir grup, Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

    Bölgede önlem alan polis ekipleri, grubun kalabalık olduğunu ve yürüyüşe izin verilmeyeceğini, ancak DİSK Genel Başkanı 'nun da arasında bulunduğu birkaç kişinin temsili olarak araçla meydana gidebileceğini belirtti.

    Uyarılara rağmen yürüyeceklerini söyleyen ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, Çerkezoğlu'nun da arasında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenilen şüpheliler, 'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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