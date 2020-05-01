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    • 01.05.2020 15:15
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    Son dakika: 'dan Türk-İş'in bildirisine yanıt

    Son dakika haberi... , Türk-İş Sendikasının 1 Mayıs Emek ve nü, sağlık çalışanlarına ithaf ettiği bildiriye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

    Bakan Koca paylaştı: Bugün biraz azalacak
    Bakan Koca, paylaşımda, "Türk-İş Sendikası, bu yıl, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, yayımladığı bildiri ile sağlık çalışanlarımıza ithaf etti. Bütün çalışma arkadaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu çok zarif, kıymet bilir davranışla bugün yorgunluklar biraz azalacak. Sağ olsunlar" dedi.


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