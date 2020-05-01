Türk-İş Sendikası, bu yıl, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, yayımladığı bildiri ile sağlık çalışanlarımıza ithaf etti. Bütün çalışma arkadaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu çok zarif, kıymet bilir davranışla bugün yorgunluklar biraz azalacak. Sağ olsunlar.