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    Son dakika: ’li İlçesi Belediyesi'nde skandal! 73 bin lira buhar oldu

    Son dakika haberi... İlçesi Belediyesi’ne ait ndan üç günde 73 bin lira kazanıldı. ’li Belediye Başkanı ’un hasılatı yatırması için görevlendirdiği kişi 73 bin lirayı ya yatırmadığı ileri sürüldü. Olayın basına yansıması sonrası istasyon şefi A.Ç. açığa alındı. Ancak parayı bankaya yatırmadığı belirtilen T.G. ise skandal bir kararla belediyede başka bir göreve atandı. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberi.

    CHP’li belediyede 73 bin lira buhar oldu

    İlçesi Belediyesi en son yapılan yerel seçimlerde 'li koltuğu devralmıştı. Bayramiç İlçesi'ndeki belediyeye ait olan ise şu sıralar tartışma konusu oldu. CHP'li Belediye Başkanı Mert Uygun'un istasyonun gelirlerini ya yatırması için yetkilendirdiği sorumlu T. G. isimli kişinin istasyondan elde edilen (farklı günlerde toplamda üç gün) 73 bin lirayı bankaya yatırmadığı ileri sürüldü.



    Yerel kaynaklarda yer alan bilgilere göre, istasyon şefi A.Ç. açığa alındı. Ancak parayı bankaya yatırmadığı belirtilen T.G. ise belediyede başka bir göreve atandı.

    CHP'Lİ BELEDİYE NE KADAR İŞİN İÇİNDE?
    CHP'li Belediye Başkanı Mert Uygun ise yaptığı açıklamada, Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, 20 Nisan 2020 tarihinde tutanak altına alınan, akaryakıt istasyonundaki problemle ilgili aynı gün idari soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma sonucu olan konu Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal edilmiştir" dedi. Ancak farklı tarihlerde akaryakıt istasyonundan elde edilen üç günlük gelirin akıbetinin ne olduğu henüz bilinmiyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonrası CHP'li belediyenin bu konunun ne kadar içinde olup olmadığı soruşturma sonrası ortaya çıkacak.

    DAMLA KAYA/SABAH

    Haberler Güncel Son dakika: CHP’li Çanakkale Bayramiç İlçesi Belediyesi'nde skandal! 73 bin lira buhar oldu
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