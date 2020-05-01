"KIZ BEBEKLER BİLE DAHA AZ SOLUNUM CİHAZINA İHTİYAÇ DUYUYOR"

ABD'de 3 farklı üniversitede araştırma yapıldığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hediye Dağdeviren, hastalara östrojen ve progesteron hormonları verilerek hastaların sağlık durumunda iyileşme olup olmadığının gözleneceğini belirtti. Doç. Dr. Dağdeviren sözlerine şöyle devam etti: "Bilimsel anlamda bir şey söylemek için erken ama kişisel gözlemimde de erkek hastalar klinik olarak daha ağır bir tabloda seyrediyor. Özellikle entübe hastaların birçoğu erkek ama bunu sadece kadınlık hormonuna bağlamak çok doğru olmaz.