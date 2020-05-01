Korona virüse karşı klinik çalışmalar farklı ilaçlar üzerinde devam ederken, virüsün potansiyel tedavi yollarından biri olarak görülen Japonya üretimi Avigan adlı grip ilacı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce ilacı ücretsiz olarak diğer ülkelere sağlayacağını açıklayan Japonya'nın Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, 80 farklı ülkenin kendilerinden ücretsiz Avigan talebinde bulunduğunu söyledi. İlacın ilk olarak 43 ülkeye gönderileceğini kaydeden Motegi, gönderimin Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla yapılacağını ifade etti.