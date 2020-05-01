Sağlık Bakanlığı koronavirüs haritasını (Hayat Eve Sığar) güncelledi! Dikkat çeken yoğunluk!
Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında 'Hayat Eve Sığar' uygulaması ile vatandaşları salgın hakkında anbean bilgilendirmeye devam ediyor. Bakanlık koronavirüsün yoğunluğunu güncelledi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki koronavirüs vakalarının yoğunluk haritası…
01.05.2020 09:25
- Son Güncelleme: 01.05.2020 09:25
Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte İstanbul'un corona virüsü (koronavirüsü) vaka yoğunluk haritası...
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