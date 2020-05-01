RAMAZAN İMSAKİYE
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Sağlık Bakanlığı koronavirüs haritasını (Hayat Eve Sığar) güncelledi! Dikkat çeken yoğunluk!

Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında 'Hayat Eve Sığar' uygulaması ile vatandaşları salgın hakkında anbean bilgilendirmeye devam ediyor. Bakanlık koronavirüsün yoğunluğunu güncelledi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki koronavirüs vakalarının yoğunluk haritası…

01.05.2020 09:25 - Son Güncelleme: 01.05.2020 09:25
Sağlık Bakanlığı koronavirüs haritasını Hayat Eve Sığar güncelledi! Dikkat çeken yoğunluk!

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte İstanbul'un corona virüsü (koronavirüsü) vaka yoğunluk haritası...

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs haritasını Hayat Eve Sığar güncelledi! Dikkat çeken yoğunluk!

ZEYTİNBURNU
Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs haritasını Hayat Eve Sığar güncelledi! Dikkat çeken yoğunluk!

ANKARA
Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs haritasını Hayat Eve Sığar güncelledi! Dikkat çeken yoğunluk!

ANKARA
Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs haritasını Hayat Eve Sığar güncelledi! Dikkat çeken yoğunluk!

İZMİR
Uygulama vatandaşları corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.

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