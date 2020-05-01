Yerin 72 metre altında Gayrettepe Metro Şantiyesi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü özel konseri düzenlendi. Konserde Kıraç sahne aldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yerin 72 metre altında Gayrettepe Metro Şantiyesi'nde Kıraç konser verdi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü özel konserini şantiye çalışanları da izledi.

1 Mayıs Kıraç Konseri ile Canlı Yayında Evlerinize Misafiriz https://t.co/Aie7i8CFnc — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 1, 2020