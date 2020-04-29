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    Son dakika: askeri helikopteri, ’nde kayboldu yardıma koştu

    Son dakika haberine göre, ve İtalya arasında bulunan ’nde askeri helikopteri kayboldu. Yunan medyası, İtalyan ve Türk firkateynlerinin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini bildirdi. Öte yandan NATO, komutasında görev yapan helikopterde kaza gerçekleştiğini doğruladı.

    Kanada helikopteri kayboldu Türkiye yardıma koştu

    ve İtalya arasında bulunan 'nde askeri helikopteri kayboldu.

    Yunanistan devlet televizyonu ERT, Akdeniz'de Daimi NATO Denizcilik Grubu 2'nin (SNMG2) bir parçası olan ve Kanada firkateyninden havalanan helikopterin, Yunanistan ve İtalya arasındaki Adriyatik Denizi'nde kaybolduğunu duyurdu.



    TÜRK FİRKATEYNLERİ YARDIMA KOŞTU
    Yunan medyası, İtalyan ve Türk firkateynlerinin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini bildirdi. Öte yandan, helikopterde 3 ila 6 kişiden oluşan mürettebatın olduğu düşünülüyor.

    NATO'DAN İYON DENİZİ'NDE KAYBOLAN HELİKOPTERE İLİŞKİN AÇIKLAMA
    NATO, komutasında görev yapan helikopterde kaza gerçekleştiğini doğruladı.

    Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'ndan (SHAPE) Albay Juanita Chang, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

    Ulusal uyarı sistemlerinin de devreye sokulduğunu aktaran Chang, "NATO komutasında görev yapan savaş gemisi üzerindeki bir helikopterle ilgili kaza olduğunu teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

    Yunan devlet televizyonu ERT, Kefalonya Adası'nın batısında NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait bir helikopterin düştüğünü duyurmuştu.


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