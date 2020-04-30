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    : 'de feci ! İki kargo kamyonu çarpıştı: 1 yaralı

    haberi.... 'nin Körfez ilçesinde iki kargo kamyonunun çarpıştığı da 1 kişi yaralandı. Yükleri yola savrulan kamyonların sürücülerinden , araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlar ve yola savrulan kargoların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

    Kocaeli'de feci kaza!

    Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun güney şeridinde Hayri Yorulmaz idaresindeki 18 AY 036 plakalı kargo kamyonunun seyir halindeyken sağ ön lastiği yerinden çıktı.

    Sürücüsünün yolun sağ tarafına park etmek istediği kamyon bu sırada aynı yönde seyir halindeki idaresindeki 63 FF 246 plakalı kargo kamyonuyla çarpıştı.

    Yükleri yola savrulan kamyonların sürücülerinden Narcı, araç içinde sıkıştı. yı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle otoyolun istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

    Araçlar ve yola savrulan kargoların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

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