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    • 30.04.2020 16:36
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    : : 'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

    haberi... 'nca, 'ın Kağızman ilçesi kırsalında devam eden operasyonda bugün 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, son 2 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği duyuruldu.

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    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars Kağızman ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince devam eden operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16, 1 adet kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Bixi, 2 adet tabanca ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Kars'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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