Şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlayacak?

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında 'Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri' ek genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yayınlanan genelgeye göre, 31 ile giriş ve çıkışlar bir süre daha uzatıldı.

İçişleri Bakanlığının internet sitesinden duyurulan genelgeye göre, Zonguldak ile büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van'a tüm giriş ve çıkışlar durduruldu.