Corona virüs İstanbul ilçe ilçe CANLI harita! 29 Nisan korona tablosu ölü, vaka ve iyileşen hasta kaç oldu?

"Son 24 saatte iyileşen hasta sayısının, yeni tanı konan hasta sayısından artık 2 kat fazla olduğu noktadayız." diyen Koca, "Başarı, tedbirleri terk edeceğimiz değil tedbirlere sarılmamız gereken bir başarıdır." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, "Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz, bir düşüş trendine girdiğini de görüyoruz, ama bunun kalıcı olması önemli. Tedbirlere uyum gösterilmezse yeni pik dalgasına yol açabilir ama şu an bu tedbirlerle pik dalgasının herhangi olabilirliği yok. İlave tedbir önermiyoruz ama teması ve izolasyonu son derece önemsiyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Dünyada devlet tarafından ücreti karşılanarak, vatandaştan para almadan hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz." dedi.