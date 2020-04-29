Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle bir mesajı yayınladı.

Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı #KutülAmare Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlu olsun.



Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/0MwxJBnbYZ