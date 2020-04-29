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    • 29.04.2020 19:28
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kut'ül mesajı

    Son dakika haberine göre, Başkan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kut'ül ’nin 104. yıl dönümü nedeniyle bir mesajı yayınladı.

    Başkan Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı

    Başkan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kut'ül 'nin 104. yıl dönümü nedeniyle bir mesajı yayınladı.



    Başkan Erdoğan mesajında, "Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı #KutülAmare Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlu olsun.

    Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.


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