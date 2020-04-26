



Son 1 ayda 165 PKK/YPG'li teröristi etkisizleştiren MSB & TSK, Korona salgını ile mücadelede; haftada 10 milyon cerrahi maske, 5 bin litre dezenfektan, 5 bin tulum, koruyucu gözlük, eldiven üretiyor. Önümüzdeki haftalarda, prototipi geçtiğimiz hafta tanıtılan, yüzde yüz yerli ve milli, Sahra adı verilen mekanik solunum cihazı haftada 500 adet olmak üzere Mehmetçiğin, Sağlık Bakanlığı ile dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretime geçmesi hedefleniyor.

