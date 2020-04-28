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    • 28.04.2020 10:32
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    Son dakika: kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı! 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi

    : kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

    Hakurk bölgesine hava harekatı!
    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.



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