Kim Jong Un öldü mü? Kuzey Kore lideri Kim Jong Un öldü iddiası dünyayı sarstı. Kim Jong Un kimdir kaç yaşında soruları gündeme oturdu. Son olarak Kim'in bir cenaze töreninden olduğu iddia edilen görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Ancak görüntünün gerçeği yansıtmadığı düşünülüyor. Kim'in babasının cenaze töreninden ve 2011 yılına ait olduğu düşünülen ve photoshop ile yapıldığı iddia edilen görüntü, Kim'in başını bir yastık üzerinde olduğu ve kırmızı bir battaniyenin altında olduğunu gösteriyor. Peki; Kim Jong Un öldü mü?

KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?

Kim Jong-un'un cansız bedenini cam bir tabutun içerisinde gösteren fotoğraf, tüm dünyada infial yarattı. Kuzey Kore lideri hakkında devam eden sayısız söylentinin ortasına düşen bu fotoğraf, viral oldu ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Kim'in babasının cenaze töreninden ve 2011 yılına ait olduğu düşünülen ve photoshop ile yapıldığı iddia edilen görüntü, Kim'in başını bir yastık üzerinde olduğu ve kırmızı bir battaniyenin altında olduğunu gösteriyor.

ABD ve Çin, Kuzey Kore liderinin geçirdiği kalp ameliyatını takiben bitkisel hayatta, ağır hasta hatta ölü olduğu iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bulmaya çalışıyor.