Kim Jong Un öldü mü? Kuzey Kore lideri Kim Jong Un öldü iddiası dünyayı sarstı. Kim Jong Un kimdir kaç yaşında soruları gündeme oturdu. Son olarak Kim'in bir cenaze töreninden olduğu iddia edilen görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Ancak görüntünün gerçeği yansıtmadığı düşünülüyor. Kim'in babasının cenaze töreninden ve 2011 yılına ait olduğu düşünülen ve photoshop ile yapıldığı iddia edilen görüntü, Kim'in başını bir yastık üzerinde olduğu ve kırmızı bir battaniyenin altında olduğunu gösteriyor. Peki; Kim Jong Un öldü mü?
KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?
Kim Jong-un'un cansız bedenini cam bir tabutun içerisinde gösteren fotoğraf, tüm dünyada infial yarattı. Kuzey Kore lideri hakkında devam eden sayısız söylentinin ortasına düşen bu fotoğraf, viral oldu ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Kim'in babasının cenaze töreninden ve 2011 yılına ait olduğu düşünülen ve photoshop ile yapıldığı iddia edilen görüntü, Kim'in başını bir yastık üzerinde olduğu ve kırmızı bir battaniyenin altında olduğunu gösteriyor.
ABD ve Çin, Kuzey Kore liderinin geçirdiği kalp ameliyatını takiben bitkisel hayatta, ağır hasta hatta ölü olduğu iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bulmaya çalışıyor.
Dün Kuzey Kore basını, Kim tarafından yazıldığı iddia edilen ve bir tatil beldesi inşaatı üzerine kaleme aldığı söylenen bir mektubu yayınladı ve Güney Afrika devlet başkanı Cyril Ramaphosa'ya bir mesaj gönderdiğini iddia ederek hayatta olduğunu göstermek için uğraştı.
Ancak Kim'in yeni görüntülerinin yayınlanmamış olması, spekülasyon çılgınlığını körükledi. Yine de Kuzey Kore liderini bir cam tabutun içerisinde gösteren ve internette paylaşılan fotoğrafın sahte olduğuna inanılıyor.
Sosyal medyada paylaşılan birçok iddia, görüntünün Kim'in hafta sonu öldüğünü iddia ettiği Hong Kong medya kanalı HKSTV'de canlı olarak gösterildiğini ileri sürüyor.
Ancak tabuttaki Kim'in benzer bir photoshop'lanmış bir görüntüsü daha önce Ekim 2017'de Twitter'da paylaşılmıştı. Kim'in hem babası hem de büyükbabası kalp krizinden ölmüştü.
Rodong Sinmum gazetesinin önceki gün yayınlanan baskısına göre Kim, Wonsan Galma'da yeni bir turistik bölgenin inşası için çalışan işçilere teşekkür etti.
Kuzey Kore devlet medyasının Pazar günü liderin yorumlarını haber yaptığı bildirildi. Güney Koreli haber ajansı Yonhap'a göre Kuzey Kore lideri, kuzey Samjiyon şehrinde evler inşa eden işçilere duyduğu minneti dile getirdi.
Ancak Yonhap, Kuzey Kore haberinin Kim'in yerini açıklamadığını veya herhangi bir görüntüsünü içermediğini de kaydetti.
KİM JONG UN KİMDİR?
Kim Jong-un doğum tarihi tahminen 8 Ocak 1984 ya da 5 Temmuz 1984 olarak arşivlerde yer almaktadır. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-il'in en küçük oğlu ve Kore İşçi Partisi Birinci Sekreteri. Kim Cong-İl'in 17 Aralık 2011 tarihinde ölmesi sonrasında Kuzey Kore Devlet Başkanlığı görevine getirildi.
Kuzey Kore devlet televizyonu ölen Kim Jong-İl'in yerine 20'li yaşlardaki oğlu Kim Jong-Un'un geleceğini "Büyük Halef" sözcükleriyle kamuoyuna duyurmuştur. Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il Sung'un 1994 yılında ölmesinden sonra iktidara gelen Kim Jong-İl sağlık sorunları nedeniyle Eylül 2010'da en genç oğlu Kim Jong-un'u halefi olarak seçmiştir.
30 Aralık 2011'de Kore İşçi Partisi Politbürosu resmen Kore Halk Ordusu Yüksek Komutanlığına Kim Jong-un'u atamıştır. 18 Temmuz 2012 tarihinde Kuzey Kore Halk Ordusunda mareşal rütbesine terfi etti. Kim Cong un, Dünyanın en genç devlet başkanıdır.
Ağustos 2015'te Endonezya merkezli Sukarno Eğitim Vakfı tarafından barış ödülü verildi.
Japon gazetelerinde yayınlanan haberlere göre İsviçre'de Bern yakınlarında okula gitti. İlk raporlarda 1993 yılına kadar "Chol-pak" ya da 1998 yılına kadar "Pak-kol" ismi altında Bern yakınlarında Gümligen'de en özel İngilizce "International School"a gitti. Utangaç, sınıf arkadaşları ile birlikte iyi ilişkileri olan ve bir basketbol hayranı iyi bir öğrenci olarak nitelendirildi.
Nisan 2012'de Kim Jong-un düşünülenden daha önce 1991 ya da 1992 yılından bu yana İsviçre'de yaşamış olduğunu gösteren belgeler yayınlandı. En büyük kardeşi olan Kim Jong-nam'ın Mayıs 2001'de sahte pasaport kullanarak yanında 2 kadın ve 1 çocuk ile Japonya'daki Disneyland'e ziyaret etmek istemesinin başarısızlıkla sonuçlanması ve babasının gözünden düşmesi ile yeni varis olarak seçilmiştir.