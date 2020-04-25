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    • 25.04.2020 10:46
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    Son dakika: Sızma girişimindeki 20 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... : Terör örgütü /’nin bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

    PKK'ya çok ağır darbe
    bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 /'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." denildi.

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