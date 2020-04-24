Irak kuzeyi Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/n6wXfPpKSt