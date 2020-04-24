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    • 24.04.2020 10:55
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    Son dakika: 'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... : 'ın kuzeyindeki Gara'da keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

    Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.


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