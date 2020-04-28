PENTAGON UFO GÖRÜNTÜLERİ GERÇEK Mİ?

ABD Savunma Bakanlığı ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un UFO Videosu Yeni Mi? ABD Savunma Bakanlığı bilinen adıyla Pentagon UFO görüntüsü olduğunu iddia ettiği bir video yayınlandı. ABD'de ufo görüntüleri sürekli gündeme geliyor ve ne oldukları tartışılıyor. Pentagon ise ilk kez ufo diyerek videoyu paylaştı. ABD Savunma Bakanlığı Penatagon tarafından yayınlanan UFO görüntülerindeki araçlar oldukça hızlı hareket ediyor ve bir kanat veya benzeri bir ekipman dikkat çekmiyor.

Pentagon çok ilginç videolar yayınladı. UFO diye tanımlanan bu görüntülerde, çok hızlı hareket eden ve ne olduğu tanımlanamayan uçan araçlar var. Görüntüleri sürpriz bir şekilde yayınlayan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, videoda gözüken uçan araçların ne olduğuna dair bir bilgileri olmadığını belirtti. UFO diye adlandırılan bu cisimlerin gözüktüğü video haberimizde yer alıyor. Penatgon'un UFO diyerek yeni yayınladığı bu görüntüler aslında 2017'de ünlü ABD gazetesi New York Times gtarafından yayınlanmış. ABD'de oldukça gündem oluşturan bu görüntüler 2019'da ABD Donanması tarafından da resmen doğrulanmış. Yani bu UFO görüntülerinin gerçek olduğu yetkililerce doğrulanmış.

Pentagon'un gizemli U.F.O programının başındaki isim olan eski istihbarat ajanı Luis Elisondo, CNN'e yaptığı açıklamalarda,"Yalnız olmadığımızı ortaya koyan inandırıcı kanıtlar olduğuna inanıyorum. Bu gördüğümüz hava araçları, şu anda ABD'nin veya herhangi bir diğer ülkenin envanterinde bulunmayan yeteneklere sahip." sözlerini kullandı. Görüntülerden birinin 2004 diğerinin ise 2015 yılında çekildiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon yetkilisi UFO videolarının yayınlanmasındaki gayeninkamuoyunda oluşacak yanlış bir algının önüne geçmek olduğunu vurguladı.