Barış Özcan UFO görüntüleri videosu! Son dönemin en popüler Youtuberlarından Barış Özcan, bilgilendirici ve öğretici videolar ile birçok kişi tarafından takip ediliyor. Pentagon'un, uçan nesneler ile alakalı görüntüleri resmen yayınlaması ile Barış Özcan'ın ''Pentagon'un yayınladığı UFO görüntüleri'' videosu gündeme geldi. İşte, Barış Özcan UFO görüntüleri videosu! Pentagon UFO görüntüleri videosu izle! Barış Özcan 23 Temmuz 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Evli ve 1 çocuk babasıdır.
Pentagon UFO görüntüleri videosu izle
3 VİDEO YAYINLANDI
İlk görüntü 14 Kasım 2004 tarihinde F-18 savaş uçağının kamerası tarafından çekildi. İkinci ve üçüncü video da, 21 Ocak 2015 tarihine ait. ABD Donanması'nın yayınladığı üç görüntüden birinde kızılötesi sensörlerin üzerine kilitlendiği hareket eden bir hedef hızlanarak, sensörlerin bir daha yerini belirleyemeyeceği kadar ani bir şekilde ekrandaki radarın sol tarafının dışına çıkıyor. 2015 yılına ait diğer iki görüntüde de ABD'li savaş uçağı pilotlarının ses kaydı var. Görüntülerde duyulan ses kaydında pilotların o anda gördükleri nesnenin ne olduğunu anlamaya çalıştıkları anlaşılıyor. Ses kaydında pilotlardan biri önce uçan nesne için "drone" ifadesini kullanıyor, tanımlayamadıkları nesnenin rüzgara karşı hızlı hareket ettiğini söylüyor.
BARIŞ ÖZCAN KİMDİR?
23 Temmuz 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Evli ve 1 çocuk babasıdır. TRT, el-Cezire, CNNTürk gibi kanallarda yayınlanan belgeseller yaptı ve yönetti. Kişisel belgesellerini YouTube'da yapmaya devam ediyor. Sanat, tasarım ve teknoloji hikayelerini 2.800.000'den fazla kişi 200 milyondan çok kez izledi. Bugüne kadar çeşitli kurumlarda ve konferanslarda 600'den fazla konuşma yaptı. Profesyonel bir keynote speaker ve TEDx konuşmacısı. YouTube'un dünya çapında seçtiği 12 değişim elçisinden biri oldu.
PENTAGON NEDİR?
Pentagon, ABD'nin Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın genel adıdır.
Arlington County Virjinya, Washington sınırında bulunmaktadır. ABD'deki askeri işlerle ilgili tüm resmi kurumlar, Pentagon kapsamında ele alınır. Adını Washington'da üstlendiği binanın biçiminden alır. 1941 ile 1943 yılları arasında inşa edilen ve iç içe geçen beş tane beşgenden (pentagon,yunanca'da beşgen demektir) oluşan bina 600,000 m² toplam alan ve 340,000 m² kullanım alanıyla dünyanın en büyük resmi daire binalarından biridir.
PENTAGON UFO GÖRÜNTÜLERİ GERÇEK Mİ?
ABD Savunma Bakanlığı ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un UFO Videosu Yeni Mi? ABD Savunma Bakanlığı bilinen adıyla Pentagon UFO görüntüsü olduğunu iddia ettiği bir video yayınlandı. ABD'de ufo görüntüleri sürekli gündeme geliyor ve ne oldukları tartışılıyor. Pentagon ise ilk kez ufo diyerek videoyu paylaştı. ABD Savunma Bakanlığı Penatagon tarafından yayınlanan UFO görüntülerindeki araçlar oldukça hızlı hareket ediyor ve bir kanat veya benzeri bir ekipman dikkat çekmiyor.
Pentagon çok ilginç videolar yayınladı. UFO diye tanımlanan bu görüntülerde, çok hızlı hareket eden ve ne olduğu tanımlanamayan uçan araçlar var. Görüntüleri sürpriz bir şekilde yayınlayan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, videoda gözüken uçan araçların ne olduğuna dair bir bilgileri olmadığını belirtti. UFO diye adlandırılan bu cisimlerin gözüktüğü video haberimizde yer alıyor. Penatgon'un UFO diyerek yeni yayınladığı bu görüntüler aslında 2017'de ünlü ABD gazetesi New York Times gtarafından yayınlanmış. ABD'de oldukça gündem oluşturan bu görüntüler 2019'da ABD Donanması tarafından da resmen doğrulanmış. Yani bu UFO görüntülerinin gerçek olduğu yetkililerce doğrulanmış.
Pentagon'un gizemli U.F.O programının başındaki isim olan eski istihbarat ajanı Luis Elisondo, CNN'e yaptığı açıklamalarda,"Yalnız olmadığımızı ortaya koyan inandırıcı kanıtlar olduğuna inanıyorum. Bu gördüğümüz hava araçları, şu anda ABD'nin veya herhangi bir diğer ülkenin envanterinde bulunmayan yeteneklere sahip." sözlerini kullandı. Görüntülerden birinin 2004 diğerinin ise 2015 yılında çekildiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon yetkilisi UFO videolarının yayınlanmasındaki gayeninkamuoyunda oluşacak yanlış bir algının önüne geçmek olduğunu vurguladı.