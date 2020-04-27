Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.04.2020 15:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2020 15:31
    ABONE OL

    'den Yunanistan'ın nankörlüğüne sert tepki: Siyasete alet etmeyin...

    , ’de mahsur kalan 3 Yunan denizcinin ile getirilmesine rağmen 'nin katkılarını dile getirmeyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a, "Bari insani konuları siyasete alet etmeyin." sözleriyle tepki gösterdi.

    Türkiye'den Yunanistan'ın nankörlüğüne sert tepki!

    , 'de mahsur kalan üç Yunan denizcinin 25 Nisan'da 'nin Cibuti Büyükelçiliğinin yardımıyla Türk Hava Yollarına () ait uçakla tahliye edilmesine rağmen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türkiye'nin katkılarını dile getirmeyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a, "Bari insani konuları siyasete alet etmeyin." sözleriyle tepki gösterdi.

    Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Yunan mevkidaşı Dendias'ın, söz konusu tahliyenin Yunanistan, Cibuti'deki Avrupa Birliği makamları ve Cibuti Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştiği yönündeki sosyal medya mesajına ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Çavuşoğlu, mesajında, "Bari insani konuları siyasete alet etmeyin. Üç Yunan denizciyi teşekkür etmeniz için değil, insani görevimiz olduğu için memnuniyetle Cibuti'den getirdik." ifadelerini kullandı.

    Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin Cibuti'den yaptığı tahliyeye Yunan denizcilerin de dahil edilmesi ricasının bizatihi Yunan Dışişleri'nden notayla geldiğine, Bakan Çavuşoğlu'nun bu resmi talebi insani mülahazalarla değerlendirip yardımcı olunması için gerekli talimatları verdiğine dikkati çekti.

    Yunan makamlarının resmi talebi üzerine, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliğinin yardımıyla ülkede mahsur kalan 3 Yunan denizci önceki gün THY'nin tahliye uçağıyla Türkiye'ye getirilmiş, uçaktan indikten sonra Yunanistan'ın Büyükelçiliğine ait özel araçla 'deki İpsala sınır kapısına götürülmüşlerdi.

    Haberler Güncel Türkiye'den Yunanistan'ın nankörlüğüne sert tepki: Siyasete alet etmeyin...
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri