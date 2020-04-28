Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.04.2020 18:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2020 18:49
    ABONE OL

    Son dakika: 'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli şartıyla serbest bırakıldı

    Son dakika haberine göre, 'da, () Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor 'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovaladığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliye sevk edilen İhsan Aydın(35), savcılık sorgusunun ardından şartı uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Aydın, konutu terk etmeme şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Doktora saldıran şüpheliyle ilgili flaş gelişme

    'da, () Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde doktor 'e oksijen tüpüyle saldırdığı iddia edilen şüpheli, şartıyla serbest bırakıldı.

    Farabi Hastanes'nde 26 Nisan'da çıkan tartışmada, doktor Genç'e oksijen tüpüyle saldırdığı iddia edilen ve hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatılan İ.A. Taksim Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

    Şüpheli İ.A, çıkarıldığı mahkeme tarafından, elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi kararı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri