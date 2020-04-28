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    Bakan Çavuşoğlu'ndan -Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı sonrası flaş açıklama

    Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu: Videokonferansla gerçekleştirdiğimiz -Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısında; KOVID19 salgınıyla mücadeledeki son durum ve atılabilecek adımlar, ’nun gündemindeki konular, bölgesel konulardaki işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

    Kritik zirve sonrası flaş açıklama

    , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla düzenlenen -Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

    Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Video konferansla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısında, Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki son durum ve atılabilecek adımlar, NATO'nun gündemindeki konular, bölgesel konulardaki iş birliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

    Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı, 2016'dan bu yana her yıl düzenli yapılıyor.

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