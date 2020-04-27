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    • 27.04.2020 12:04
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    Son dakika: ndan bilgilendirici videosu! Twitter hesabından paylaşıldı

    Son dakika haberi... tarafından uygulamasına ilişkin bir bilgilendirici video paylaşıldı. Paylaşımda, ’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü tarihten bu yana filyasyon çalışmalarının yapıldığı ve vaka artış hızının düşürülmesinde büyük başarı sağlandığına dikkat çekildi.

    Sağlık Bakanlığından yeni video

    , sosyal medya hesabından virüsle mücadelede önemli bir yer tutan uygulamasına ilişkin bilgilendirici bir video paylaştı.

    Filyasyonun önemine dikkat çekilen videoda, filyasyonun tanımı ve filyasyon uygulamasının aşamaları da anlatıldı.



    Söz konusu videoda, "Filyasyon varlığında hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin o hastalık açısından taranmasıdır. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde filyasyon çalışması yapmak çok önemlidir. Filyasyon uygulaması etkenin, temaslıların ve kaynağın belirlenmesine, koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik tüm çalışmaları içermektedir.



    Amaç; etkeni ve kaynağı erken dönemde saptayarak hastalığın yayılmasını engellemek. Ülkemizde ilk COVID-19 vakasının açıklandığı tarihten bu yana, bütün hastalar için filyasyon çalışmaları yapılmış, salgın eğrisi ve yayılım haritası çıkarılmış, diğer tedbirlerle birlikte vaka artış hızının düşürülmesinde büyük başarı sağlanmıştır"     denildi.
    Öte yandan, filyasyonun uygulama aşamaları da sıralandı.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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