Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından korona virüsle mücadelede önemli bir yer tutan filyasyon uygulamasına ilişkin bilgilendirici bir video paylaştı.

Filyasyonun önemine dikkat çekilen videoda, filyasyonun tanımı ve filyasyon uygulamasının aşamaları da anlatıldı.

Ülkemizde ilk COVID-19 vakasının açıklandığı tarihten bu yana, bütün hastalar için FİLYASYON ÇALIŞMALARI yapılmış, salgın eğrisi ve yayılım haritası çıkarılmış, diğer tedbirlerle birlikte vaka artış hızının düşürülmesinde büyük başarı sağlanmıştır. pic.twitter.com/KmoYiv38zG