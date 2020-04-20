ETKİN VE GÜVENLİ TEDAVİ İLE TAKİP

Bilgisayarlı tomografi üniteleri Türkiye'de Avrupa'ya kıyasla çok yaygın ve gereken her hastaya beklemeden bilgisayarlı tomografi çekilebiliyor. Böylece erken tanı ve erken tedavi mümkün oluyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nu hemen oluşturdu. Bilim Kurulu ülkemize uygun tanı, tedavi, takip öneri ve algoritmalarını yayınladı ve sürekli gelişen yeni durumlara göre güncelledi. Bu da sürecin doğru yönetilmesi ve hastaların doğru, etkin ve güvenli tedavi ve takibi ile sonuçlandı."