Koronavirüste rastgele test dönemi! Pilot şehir belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye için bir bağışıklık haritası hazırlanacağını açıklamıştı. Bu uygulamanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, normalleşme adımlarına yol gösterecek olan, Türkiye'de kaç kişinin koronavirüse yakalandığına dair fotoğrafın ortaya çıkarılması için, rastgele test çalışması başlatıldı. Sağlık Bakanlığı'nın talebi ile bu konuda TÜİK devreye girdi. Test için hangi hanelere gidileceğini TÜİK örneklemlerine göre belirleniyor. Test yapılan illerde tespit edilen nüfus oranına göre belli sayıda hane belirlenerek, bu hanelerde yaşayanlara korona virüs testi yapılıyor.

İLK UYGULAMA ANTALYA'DA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye'deki virüs yoğunluğunun yüzde olarak dağılımının ölçülmesi amacıyla başlatılan çalışma için bazı illerde kamuda çalışan diş hekimleri de görevlendirildi. Çıkan sonuçların toplumun geneline yönelik istatistiksel dağılımı hesaplanacak, bu yolla Türkiye'de kaç kişinin virüse yakalandığını veya henüz hiç virüs bulaşmamış olanların sayısına yönelik bir tahmin ortaya çıkacak. Haziran ayı başında kademeli olarak turizm sezonunun başlatılmasının planlanması sebebiyle, bu konudaki ilk uygulamanın Antalya'da yapıldığı ifade edildi. Diğer bazı büyükşehirlerde yapılan rastgele testlerin önümüzdeki süreçte tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacağı belirtildi.