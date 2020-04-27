İçişleri Bakanlığı'nca, 42 günde asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 402 kişinin yakalandığı açıklandı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli tespit edildi, 402 kişi yakalandı" denildi.



Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan;

6️⃣.3️⃣6️⃣2️⃣ sosyal medya hesabı incelendi,

8️⃣5️⃣5️⃣ şüpheli şahıs tespit edildi,

4️⃣0️⃣2️⃣ şahıs yakalandı pic.twitter.com/NkxDx9aoWm — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) April 27, 2020