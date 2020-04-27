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    • 27.04.2020 13:33
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    : Bakanlık açıkladı: daki korona leri yakalandı

    haberi... : da son 42 günde, Kovid-19'la ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yapan şüpheli 855 kişiden 402'si yakalandı.

    Korona provokatörleri yakalandı

    'nca, 42 günde asılsız ve provokatif paylaşımları yapan 402 kişinin yakalandığı açıklandı.
    Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli tespit edildi, 402 kişi yakalandı" denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakanlık açıkladı: Sosyal medyadaki korona provokatörleri yakalandı
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