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    • 27.04.2020 13:00
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    : Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 'tan Başkanı 'a destek

    haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa , ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Başkanı Prof. Dr. 'a destek vererek, "İslam ile olan dertlerini Ali Erbaş üzerinden görmeye çalışan bu ayak takımı iyi bilsin ki ebedi yurdumuzun üstünde ezanlar dinmedikçe sizin hükmünüz olmayacak." ifadelerini kullandı.

    Varank'tan Ali Erbaş'a destek

    , Twitter hesabından, "#AliErbaşyalnızdeğildir" başlıklı etiketle yaptığı paylaşımda, Başkanı'nı hedef alan sözlere ve girişimlere tepki gösterdi.

    Bakan Varank, "Ali Erbaş hocamız çağları aydınlatan dinimiz İslam'ın hükümlerini dile getirdi. İslam ile olan dertlerini Sayın Ali Erbaş üzerinden görmeye çalışan bu ayak takımı iyi bilsin ki ebedi yurdumuzun üstünde ezanlar dinmedikçe sizin hükmünüz olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

    Varank'ın ifadeleri kısa sürede Twitter kullanıcılarından yoğun destek gördü.

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ramazanın ilk cuma namazını Hacı Bayram Camisi'nde kıldırırken, uyuşturucu, alkol ve eş cinselliğin İslam dinince haram kabul edildiğini, bunların insan sağlığına zararlarının bulunduğunu vurgulamıştı. Bu ifadeler üzerine bazı dernek ve barolar suç duyurusunda bulunmuştu.

    Haberler Güncel Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek
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