Bugünkü
Takvim

provokatörlerine geçit yok! İnceleme başlatıldı

, dan provokatif paylaşımlarda bulunanlarla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Şu ana kadar 91 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem ve tespit yapıldı. İnceleme ve tespit çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

  • Güncel
  • 28.02.2020 01:44
  •  - 
  • Son Güncelleme: 28.02.2020 01:51
ABONE OL
Provokatörlere geçit yok!

, şehitler üzerinden dan provokatif paylaşımlarda bulunanlarla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

91 SOSYAL MEDYA HESABIYLA İLGİLİ İŞLEM YAPILDI
Provokatörlere yönelik başlatılan incelemelerde şu ana kadar 91 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem ve tespit yapıldı. İnceleme ve tespit çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Sosyal medya provokatörlerine geçit yok! İnceleme başlatıldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri