Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, şehitler üzerinden sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunanlarla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

91 SOSYAL MEDYA HESABIYLA İLGİLİ İŞLEM YAPILDI

Provokatörlere yönelik başlatılan incelemelerde şu ana kadar 91 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem ve tespit yapıldı. İnceleme ve tespit çalışmalarının devam ettiği açıklandı.