Corona Virüs salgınıyla birlikte hijyen kurallarına dikkat edilmesi istenirken dezenfektan kullanımı da arttı. Dermatolog Doç. Dr. Bengü Gerçeker Türk, sık kullanılan dezenfektanların ciltte tahrişe neden olduğuna değinerek, "'Covid-19' nedeniyle daha sık dezenfektan kullanır hale geldik. Derimizin üzerinde örtücü bir tabaka mevcut. Temizleyiciler içerisindeki alkollerle bu tabaka hasarlanmaya başlıyor. Deride tahriş egzaması görülüyor. Önce kendini kızarıklık, hassasiyet olarak belli ediyor daha sonra deri üzerinde kuruma ve kabuklanma gelişiyor. Eğer bu aşamada gerekli önlemler alınmazsa deri kalınlaşıyor, kalınlaşan deri esnekliğini kaybederek, bir süre sonra çatlamaya başlıyor. El egzaması kronikleşmeye başladığı takdirde gerekli önlemler alınmıyorsa tahriş, ellerden kollara boyna ve yüze yayılım gösterebiliyor" dedi.