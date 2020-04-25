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    • 25.04.2020 11:52
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    Son dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 'in hapis cezasının onanmasını istedi

    Son dakika haberi...Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, kapatılan Karşı gazetesine yönelik davada yargılanan 'e, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının onanması istendi.

    Eren Erdem hakkında flaş karar!

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 17/25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski Milletvekili , 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtaya geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem hakkındaki tebliğnamesini hazırlayarak, temyiz istemini görüşecek Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderdi.

    Tebliğnamede, Eren Erdem hakkında 23. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının onanması talep edildi.

    Dosyayla ilgili son kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi verecek.

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