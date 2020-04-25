65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni başladı mı? 65 yaş üstüne hafta sonu izin müjdesi geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması sınırlandırılmıştı. Virüsün en çok etkilediği gruplarına başında gelen 65 yaş üstü kişilerin korunması için böyle bir karar alınmıştı. Haftalardır evde olan yaşlı kişilere müjdeli bir haber geldi. 65 yaş üstü, maske ve mesafe kuralına uyup yürüyüş yapabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Yasağın ne zaman biteceğine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ BAŞLADI MI?

Hürriyet'in haberine göre; hükümet koronavirüs salgınıyla ilgili bazı kararları gözden geçiriyor. AK Parti MYK'da ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda, koronavirüs mücadelesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardan olduğu için, bu grubu kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor.

Kamuoyunda da bu konuda oluşan talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor. Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.