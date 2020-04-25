65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni başladı mı? 65 yaş üstüne hafta sonu izin müjdesi geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması sınırlandırılmıştı. Virüsün en çok etkilediği gruplarına başında gelen 65 yaş üstü kişilerin korunması için böyle bir karar alınmıştı. Haftalardır evde olan yaşlı kişilere müjdeli bir haber geldi. 65 yaş üstü, maske ve mesafe kuralına uyup yürüyüş yapabilecek.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Yasağın ne zaman biteceğine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ BAŞLADI MI?
Hürriyet'in haberine göre; hükümet koronavirüs salgınıyla ilgili bazı kararları gözden geçiriyor. AK Parti MYK'da ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda, koronavirüs mücadelesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardan olduğu için, bu grubu kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor.
Kamuoyunda da bu konuda oluşan talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor. Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.
Ramazan ayı boyunca özellikle iftardan sonra şehirlerde kalabalık oluşmaması için valiliklere talimat verildi. Her vali, kendi ilinde kalabalık olabilecek meydan, cadde gibi yerleri gerekirse araç ve yaya trafiğine kapatacak. İftardan sonra insanların belli merkezlerde kalabalık oluşturmalarına izin verilmeyecek.
Toplantıda, koronavirüs kapsamında verilen kredileri bazı kişilerin amaç dışı kullandığı, dövize ve altına yatırım yaparak kısa yoldan kazanç sağlamayı tercih ettikleri iddiaları da gündeme geldi. İlgili bakanlar ise kredi kullanımlarının yakından takip edildiğini, bu tür suiistimallere izin verilmeyeceğini ifade ettiler.
Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ramazan sonrasında Türkiye'nin biraz nefes alacağını, ancak daha fazla rahatlamanın haziran ortasından sonra görüleceğini dile getirerek, temkinli değerlendirmeler yaptı. Bakan Koca, Atatürk Havalimanı'nın yanına yapılan hastanenin stratejik açıdan önemini anlatırken, "Buraya yine uçaklar inebilecek. Havalimanında hastane olması bizin açımızdan iyi olacak. Sağlık turizmini geliştirmeyi düşünüyoruz. İleride bu amaçla kullanılabilir" dedi.
Maske üretimi ve dağıtımı konusu da toplantıda konuşuldu. Maskelerin vatandaşa ücretsiz verilmesine devam edilirken, firmaların bunları isteyene satabilmesi de ele alındı. Fiyatlara belli oranda sınırlama getirip, denetim yaparak maske satışına izin verilebileceği dile getirildi. Bu konunun değerlendirilerek, kararın daha sonra açıklanacağı belirtildi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KİMLERE VAR?
20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için geçerli. Sokağa çıkma yasağı 60 yaşa düşürülmedi.
21 Mart 2020 tarihinde yayınlanan genelgeye göre; 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar 21 Mart saat 24.00'den sonra ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarını yasaklandı.