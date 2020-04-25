Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.04.2020 11:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2020 11:48
    ABONE OL

    DHKP-C terör örgütünden yargıya alçak tehditler! Yargı mensupları hedef tahtasında

    Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet ’ı İstanbul Adliyesi’ndeki odasında katleden DHKP-C’li katillere silah temin ettiği için cezalandırılan ve cezaevinde örgütün başlattığı ölüm orucunda hayatını kaybeden ’ı bahane eden terör örgütü şimdi de Koçak’ı cezalandıran yargı mensuplarını hedef tahtasına oturttu. İşte Sabah Gazetesi'nden 'nın özel haberinin detayları...

    DHKP-C’den yargıya alçak tehdit

    DHKP-C'li teröristler 31 Mart 2015 günü İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet 'ı hedef seçmiş, odasında alıkoydukları 'ı katletmişlerdi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Savcı Kiraz katleden ve isimli teröristlere silahın tarafından temin edildiği anlaşıldı. İstanbul 'nde yürütülen yargılama sonucu Mustafa Koçak hapis cezasına çarptırıldı. Davası Yargıtay'da devam ettiği sırada örgüt talimatıyla ölüm orucu başlatan Koçak, geçtiğimiz günlerde öldü.

    Örgütün başlattığı ölüm orucu ile geçtiğimiz günlerde ölen Helin Bölek olayında olduğu gibi DHKP-C terör örgütü Mustafa Koçak'ın örgüt organizasyonu sonucu yürütülen ölüm orucu ile ölmesini de propaganda aracı haline getirdi.

    YARGI MENSUPLARINI HEDEF YAPTILAR
    CHP üst düzey yöneticilerinin desteğini alan DHKP-C'li teröristler sosyal medyada yargı mensuplarına tehditlere de başladı. DHKP-C'ye müzahir hesaplardan Mustafa Koçak'ın mahkûm edilmesi kararını veren yargı mensupları hedef tahtasına oturtuldu.

    İsim verilerek tehdit edilen yargı mensupları hakkında koruma kararı arttırılırken tehditte bulunan sosyal medya hesapları hakkında da işlem başlatıldı.

    /SABAH

    Haberler Güncel DHKP-C terör örgütünden yargıya alçak tehditler! Yargı mensupları hedef tahtasında
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri