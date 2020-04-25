DHKP-C terör örgütünden yargıya alçak tehditler! Yargı mensupları hedef tahtasında

DHKP-C'li teröristler 31 Mart 2015 günü İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı hedef seçmiş, odasında alıkoydukları Savcı Kiraz'ı katletmişlerdi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Savcı Kiraz katleden Bahtiyar Doğruyol ve Şafak Yayla isimli teröristlere silahın Mustafa Koçak tarafından temin edildiği anlaşıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen yargılama sonucu Mustafa Koçak hapis cezasına çarptırıldı. Davası Yargıtay'da devam ettiği sırada örgüt talimatıyla ölüm orucu başlatan Koçak, geçtiğimiz günlerde öldü.





Örgütün başlattığı ölüm orucu ile geçtiğimiz günlerde ölen Helin Bölek olayında olduğu gibi DHKP-C terör örgütü Mustafa Koçak'ın örgüt organizasyonu sonucu yürütülen ölüm orucu ile ölmesini de propaganda aracı haline getirdi.





YARGI MENSUPLARINI HEDEF YAPTILAR

CHP üst düzey yöneticilerinin desteğini alan DHKP-C'li teröristler sosyal medyada yargı mensuplarına tehditlere de başladı. DHKP-C'ye müzahir hesaplardan Mustafa Koçak'ın mahkûm edilmesi kararını veren yargı mensupları hedef tahtasına oturtuldu.





İsim verilerek tehdit edilen yargı mensupları hakkında koruma kararı arttırılırken tehditte bulunan sosyal medya hesapları hakkında da işlem başlatıldı.



DAMLA KAYA/SABAH