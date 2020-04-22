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    • 22.04.2020 12:03
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    : İçişleri Bakanlığı açıkladı! 15 Nisan itibarıyla 112 ist etkisiz hale getirildi

    haberi... İçişleri Bakanlığı, sonbahar-kış ları kapsamında 15 Nisan itibarıyla 'lı 112 istin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada "Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının yer aldığı 5 bin 981 planlı operasyon, 1 Ekim’e kadar devam edecek" denildi.

    Bakanlık açıkladı! PKK'ya çok ağır darbe

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sonbahar-kış ları kapsamında 15 Nisan itibarıyla 'lı112 istin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada "2018-2019 sonbahar-kış döneminde 64 terörist etkisiz hale getirilirken, bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı 112'ye yükseldi." denildi.



    1 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK
    İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının yer aldığı 5 bin 981 planlı operasyon, 1 Ekim'e kadar devam edecek" bilgisini verdi.

    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 15 Nisan itibarıyla 112 terörist etkisiz hale getirildi
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