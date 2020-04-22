İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sonbahar-kış operasyonları kapsamında 15 Nisan itibarıyla PKK'lı112 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada "2018-2019 sonbahar-kış döneminde 64 terörist etkisiz hale getirilirken, bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı 112'ye yükseldi." denildi.







1 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının yer aldığı 5 bin 981 planlı operasyon, 1 Ekim'e kadar devam edecek" bilgisini verdi.