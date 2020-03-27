CHP yandaşı medya ve sözde gazeteci Celal Eren Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün koronavirüs tedbirleri kapsamında telekonferansla gerçekleştirdiği FİKKO toplantısına dair fotoğraflar üzerinden skandal bir algı operasyonuna imza attı.

BEYLERBEYİ SARAYINA AİT ODA ÜZERİNDEN BAKAN ALBAYRAK HEDEF ALINDI

CHP yandaşı Celal Eren Çelik ve çamur medyası, Bakan Albayrak'ın online olarak gerçekleştirdiği FİKKO toplatısının yapıldığı Beyler Beyi Sarayı'na ait odayı Bakan Albayrak'a aitmiş gibi gösterdi. Odadaki kalorifer peteği üzerinden de algı operasyonuna soyundu.

CHP yandaşı TELE 1 ve Gerçek Gündem'in kullandığı haberlerde CHP yandaşı Celal Eren Çelik'in tweetlerine yer verilerek, "Koronavirüs salgını sonrası ücretsiz izne zorlanan ve işten çıkarılan işçilere devlet desteği sağlanması tartışmaları devam ederken, Berat Albayrak'ın binlerce liralık kalorifer peteği tepki çekti. " diyerek skandal ifadelere imza atıldı.

BAKANLIKTAN SERT TEPKİ GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, skandal haberlerle yapılan algı operasyonuna Twitter üzerinde tepki gösterdi.

"4 yıldır, Türkiye'nin özellikle enerji ve ekonomi ile ilgili gündemlerinde yaşadığı her kritik süreçte Sn. Bakanımız Berat Albayrak'ı hedef alanların, coronavirüs ile topyekun mücadele içerisinde olduğumuz bugünlerde de boş durmayacağından emindik." İfadelerini kullanan Berber, Yapılanın itibar suikasti olduğunu belirterek, "Elbette başaramayacaklar. Mücadelemize de, duruşumuza da en ufak etkide bulunamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber'in açıklamaları:

"HER KRİTİK SÜREÇTE HEDEF ALANLARIN BOŞ DURMAYACAĞINDAN EMİNDİK"

4 yıldır, Türkiye'nin özellikle enerji ve ekonomi ile ilgili gündemlerinde yaşadığı her kritik süreçte Sn. Bakanımız Berat Albayrak'ı hedef alanların, coronavirüs ile topyekun mücadele içerisinde olduğumuz bugünlerde de boş durmayacağından emindik.

"YALANLARLA ALGI OPERASYONU BAŞLATTILAR"

Her seferinde, yalan ve iftiraya sarılan, hiçbir ahlaki ve insani melekeye sahip olmayan bu güruh yeni bir saldırısında da açıkta kaldı. Sn. Bakanımızın, önceki gün online gerçekleşen FİKKO toplantısına dair fotoğraflar üzerinden tamamen yalanlarla algı operasyonu başlattılar.

"TELEKONFERANS BEYLERBEYİ SARAYI'NI MÜŞTEMİLATINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Sn. Bakanımız o telekonferansı Beylerbeyi Sarayı'nın üst tarafında bulunan zamanında müştemilat olarak kullanılan bir binada gerçekleştirdiler. Sn. Cumhurbaşkanımız da bakanlarımız da bu kısmı çalışmaları için zaman zaman kullanmaktadırlar.

"BU ZİHNİYET İLE YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Çarşamba günü de Bakanımız, bu binadaki bir odada yer alan toplantı masasında telekonferans gerçekleştirmiştir. Odayı, odadaki eşyaları Sn. Bakanımıza ait gibi gösteren, bununla da yetinmeyip akla hayale gelmeyen iftiralar üreten bu zihniyet ile yargı önünde hesaplaşacağız.

"PETEKLER MİLLİ SARAYLARIN KALEM USTALARI TARAFINDAN BOYANMIŞTIR"

Peteklere gelince, Milli Saraylar tarafından restorayson esnasında alınan peteklerin fiyatları ortadadır. Tüm binadaki 24 petek için (13-17-19 dilimlik) 34 bin TL ödenmiş, varaklar da tanesi 250 TL olan defter varaklardan Milli Sarayların kalem ustaları tarafından boyanmıştır.

"MÜCADELEMİZE DE, DURUŞUMUZA DA EN UFAK ETKİDE BULUNAMAYACAKLAR"

Ülkemizin, COVİD-19 ile tarihi bir mücadele verdiği bu dönemde böylesine alçakça iftiraların amacı, ekonomide verilen mücadeleyi zayıflatmak ve başındaki kişiye itibar suikasti yapmaktır. Elbette başaramayacaklar. Mücadelemize de, duruşumuza da en ufak etkide bulunamayacaklar.

İşte Beylerbeyi Sarayı'ndaki o oda:

