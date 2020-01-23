CHP yandaşı medyanın ortaya attığı "YHT biletlerine fahiş zam" yalanı çabuk patladı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün bazı gazetelerin internet siteleri ile haber sitelerinde "YHT bilet ücretlerine fahiş zam" yapıldığına ilişkin haberlerin yer aldığı aktarıldı.

Genel Müdürlük tarafından işletilen YHT'lerin bilet ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığına dikkatin çekildiği açıklamada, YHT'lerin business ve ekonomi bölümü yolculuklarda kullanılan abonman kartlarına ait indirim oranlarında değişiklik yapıldığı belirtildi.

YHT'lerde geçerli 2 çeşit abonman paketi bulunduğunun bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahiplerine belirlenen 2 istasyon arasında 60 gün süreyle 15-20 ve 30 biniş hakkı sağlayan biniş bazlı abonman paketleri business için yüzde 5, yüzde 10 ve yüzde 15, ekonomi için ise yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25 arası indirim uygulanmaya başlandı.

Ankara-Eskişehir arasında ekonomi sınıfı 30 binişlik abonman kartı sahibi yolcumuzun seyahati 28,1 lira olarak ücretlendirilirken, tam biletle seyahat eden yolcumuz 37,5 lira ödemektedir."

Açıklamada, YHT'lerin işlediği tüm parkurlarda geçerli ve business bölümünde yüzde 25 indirim sağlayan yeni aylık abonman paketlerinin uygulanmaya başlandığı, Ankara-Eskişehir arasında business ücreti 54,5 lira iken aylık abonman sahibi yolcunun bir seyahatinde ödeyeceği ücretin 41 lira olduğu ifade edildi.

Aylık abonman kartlarının ekonomi bölümünde gençlere yüzde 50, tam abonman kartıyla yüzde 25 indirim sağlayan yeni paketlerin uygulanmaya başlandığına işaret edilen açıklamada, Ankara-Eskişehir arasında ekonomi ücreti 37,5 lira iken tam abonman kart sahibi yolcunun bir seyahatinde ödeyeceği ücret 28,1 lira, genç abonman kart sahibi yolcunun bir seyahatinde ödeyeceği ücretin 16 lira olduğunun altı çizildi.

Açıklamada ayrıca, YHT'lerde business ve ekonomide gidiş-dönüş bileti alan yolculara yüzde 15 indirim uygulanmaya devam edildiği de vurgulandı.

MANİPÜLASYON KRALI YİNE REZİL OLDU

Konuyla ilgili FOX TV Anahaber Sunucusu Fatih Portakal da skandal ifadelerde bulunmuştu. Gerçek haber yapmak yerine halkı yanıltmayı seçen Fatih Portakal TCDD'nin açıklamasıyla bir kez daha rezil oldu.

FATİH PORTAKAL NE DEMİŞTİ?

Fatih Portakal şunları söylemişti:

''Bal gibi zam, ama böyle bir zam görülmedi bu zammı neye göre belirleyerek yaptılar ettiler ama herşeye rağmen olsun enflasyon %12 o bizi mutlu ediyor zaten. Kağıt üzerinde Yüzde 12 olması, o huzur yeter bize, yani %300 yapmışsın %200 yapmışsın hiç önemli değil. Enflasyon yüzde 12 yani bir de bakın biraz ciddileşelim işin ciddi boyutuna bakalım; Eskişehir'e giden öğrenciler, Konya'dan gidip gelenler, Polatlı'ya gidip gelenler... "

''Peki bu insanlar kolay mı yaşıyorlar? Hayır çok zor yaşıyorlar, siz devlet demiryolları olarak neye göre belirlediniz bu zammı? Ülkenin durumunu biliyorsunuz verilen zam oranlarını biliyorsunuz. İnsanlara acımasızca bu şekilde zam yapabiliyorsunuz. Bir açıklama yapmanız gerekiyor, yapmazsanız da zaten milleti enayi olarak da görmeyiniz.''

''Yani bizler zengin insanlar değiliz ama o metin içerisinde göreceğiz tabii ki, artan maliyetler, orada topu çevirecek, yine de bu zam geri alınır mı? Alınması gerekir, yapacaksanız makul olan oranlarda yapın. Ülkenin şartlarına kazancına göre bireylerin, enflasyon oranı %12, %12 yapmak zorundasınız o zaman. Hadi %15 yaptınız o %3 puan da bizden olsun. Ama yok arkadaş %12 enflasyon diyerek bizim aklımızla dalga geçmeyin. İşte görüyorsunuz işin içinden çıkmaya çalışan bir devlet kurumu Devlet Demir Yolları!''