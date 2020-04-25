Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Rakamlar ümit verici ve anlamlı. Kırılmayı yakaladığımızı düşünüyorum" dedi.
KORUMA KALKANI
Prof. Dr. Yamanel, Coronavirüs'ten nasıl korunduğunu açıkladı: Taze meyve ve sebze önemli. 20 kez elimi yıkıyorum. Maske takıyorum...
Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Coronavirüs'ten nasıl korunduğunu anlattı:
Mesaiye 07.30'da başlıyorum. İlk olarak tıbbi kıyafetlerimi giyiyorum. Sonra ellerimi su ve sabunla yıkıyorum. Yoğun bakıma girmeden maske ve bonemi takıyorum. Covid-19 teşhisi konulan hastalara bakacağım zamanlar mutlaka kişisel koruyucu ekipmanlarımı giyip yanlarına gidiyorum. ELIMI
Günde 20 defa yıkıyorum. Eldivenin koruyuculuğu bizi yanıltmamalı. Eldiveni çıkardıktan sonra ellerimizi mutlaka yıkamamız gerekiyor. EVE
GItmeden duşumu öncelikle hastanede alıyorum. Evde ayrı bir odada üzerimi değiştirip ev kıyafetlerimi giyiyorum. Akşamları ailemden ayrı başka bir odada oturuyorum.
Evde onlardan ayrı bir tuvalet ve banyo kullanıyorum. Sosyal mesafeyi evde de mutlaka korumaya çalışıyorum. Eğer sosyal mesafeyi koruyamayacaksam da mutlaka ben maske takıyorum.
Taze meyve ve sebzeyi tüketmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Biz de bunlara dikkat ediyoruz. Mevsim meyveleri çok önemli.
FIRINCILARA UYARI: ELDİVEN TAKMAYIN
Bilim Kurulu Üyesi, Prof. Ateş Kara, eldivenin verdiği sahte güvene dikkat çekti. Fırıncıları uyaran Kara, "Eldiven takmayın, ellerinizi her fırsatta sabunlu suyla yıkayın, bunu yapamıyorsanız mutlaka el antiseptikleriyle dezenfeksiyonu sağlayın" dedi.
KORUMA KALKANI
Prof. Dr. Yamanel, Coronavirüs'ten nasıl korunduğunu açıkladı: Taze meyve ve sebze önemli. 20 kez elimi yıkıyorum. Maske takıyorum...
Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Coronavirüs'ten nasıl korunduğunu anlattı:
Mesaiye 07.30'da başlıyorum. İlk olarak tıbbi kıyafetlerimi giyiyorum. Sonra ellerimi su ve sabunla yıkıyorum. Yoğun bakıma girmeden maske ve bonemi takıyorum. Covid-19 teşhisi konulan hastalara bakacağım zamanlar mutlaka kişisel koruyucu ekipmanlarımı giyip yanlarına gidiyorum. ELIMI
Günde 20 defa yıkıyorum. Eldivenin koruyuculuğu bizi yanıltmamalı. Eldiveni çıkardıktan sonra ellerimizi mutlaka yıkamamız gerekiyor. EVE
GItmeden duşumu öncelikle hastanede alıyorum. Evde ayrı bir odada üzerimi değiştirip ev kıyafetlerimi giyiyorum. Akşamları ailemden ayrı başka bir odada oturuyorum.
Evde onlardan ayrı bir tuvalet ve banyo kullanıyorum. Sosyal mesafeyi evde de mutlaka korumaya çalışıyorum. Eğer sosyal mesafeyi koruyamayacaksam da mutlaka ben maske takıyorum.
Taze meyve ve sebzeyi tüketmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Biz de bunlara dikkat ediyoruz. Mevsim meyveleri çok önemli.
FIRINCILARA UYARI: ELDİVEN TAKMAYIN
Bilim Kurulu Üyesi, Prof. Ateş Kara, eldivenin verdiği sahte güvene dikkat çekti. Fırıncıları uyaran Kara, "Eldiven takmayın, ellerinizi her fırsatta sabunlu suyla yıkayın, bunu yapamıyorsanız mutlaka el antiseptikleriyle dezenfeksiyonu sağlayın" dedi.