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    Prof. Dr. : Bayram sonrası biter

    Abdülhamid ve 'nde Yoğun Bakım ve ve Üyesi Prof. Dr. , "Rakamlar ümit verici ve anlamlı. Kırılmayı yakaladığımızı düşünüyorum" dedi.

    Bayram sonrası biter
    Abdülhamid ve 'nde Yoğun Bakım ve ve Üyesi Prof. Dr. , "Rakamlar ümit verici ve anlamlı. Kırılmayı yakaladığımızı düşünüyorum" dedi.

    KORUMA KALKANI
    Prof. Dr. Yamanel, Coronavirüs'ten nasıl korunduğunu açıkladı: Taze meyve ve sebze önemli. 20 kez elimi yıkıyorum. Maske takıyorum...

    Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Coronavirüs'ten nasıl korunduğunu anlattı:

    Mesaiye 07.30'da başlıyorum. İlk olarak tıbbi kıyafetlerimi giyiyorum. Sonra ellerimi su ve sabunla yıkıyorum. girmeden maske ve bonemi takıyorum. Covid-19 teşhisi konulan hastalara bakacağım zamanlar mutlaka kişisel koruyucu ekipmanlarımı giyip yanlarına gidiyorum. ELIMI



    Günde 20 defa yıkıyorum.     Eldivenin koruyuculuğu bizi yanıltmamalı. Eldiveni çıkardıktan sonra ellerimizi mutlaka yıkamamız gerekiyor. EVE

    GItmeden duşumu öncelikle hastanede alıyorum. Evde ayrı bir odada üzerimi değiştirip ev kıyafetlerimi giyiyorum. Akşamları ailemden ayrı başka bir odada oturuyorum.

    Evde onlardan ayrı bir tuvalet ve banyo kullanıyorum. Sosyal mesafeyi evde de mutlaka korumaya çalışıyorum. Eğer sosyal mesafeyi koruyamayacaksam da mutlaka ben maske takıyorum.

    Taze meyve ve sebzeyi tüketmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Biz de bunlara dikkat ediyoruz. Mevsim meyveleri çok önemli.



    FIRINCILARA UYARI: ELDİVEN TAKMAYIN
    Bilim Kurulu Üyesi, Prof. Ateş Kara, eldivenin verdiği sahte güvene dikkat çekti. Fırıncıları uyaran Kara, "Eldiven takmayın, ellerinizi her fırsatta sabunlu suyla yıkayın, bunu yapamıyorsanız mutlaka el antiseptikleriyle dezenfeksiyonu sağlayın" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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