Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.04.2020 23:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2020 23:03
    ABONE OL

    Yargıtay üyesinden elebaşına sert sözler: Hainlikleri çok eski

    Yargıtay Üyesi ve 2014 yılında fetocu yargı üyelerini alt ederek HSK seçimlerini kazanan ekibin önde gelen isimlerinden HSYK eski üyesi İsa Çelik, “Ermeni soykırımı”diye Ermeni Patriğine mektup yazan elebaşına sosyal medya adresinden çok sert tepki gösterdi. Çelik, "Bunların hainliği bilindiğinden de eski veya kesin genlerinde bir sorun var; Yıl 1965...Kırklareli vaizi hangi yetki ile veya nereden icap etmişse Ermeni Patriğine mektup yazma ve sözde ermeni soykırımını kabul etme ihtiyacı hissetmiş..."dedi.

    Yargıtay üyesinden FETÖ elebaşına sert sözler
    elebaşı terörist Fettullah Gülen'in 1965 yılında Kırklareli vaizi iken Ermeni Patriğine mektup yazarak 1915 Techir Olayına yer vererek bunun soykırım olarak niteleyip lanetle yad ettiği bu olayın müslüman olarak geçinen cahil insanlar tarafından yapıldığını belirterek mektup yazdığı orta çıkmıştı.


    HSYK eski üyesi İsa Çelik

    Bu mektubu twetter adresinden paylaşarak sert tepki gösteren Yargıtay Üyesi İsa Çelik FETÖ'cülerin hainliklerinin eski olduğunun altını çizerek genlerinde bir sorun olabileceğine işaret etti. Çelik, "Bunların hainliği bilindiğinden de eski veya kesin genlerinde bir sorun var; Yıl 1965...Kırklareli vaizi hangi yetki ile veya nereden icap etmişse Ermeni Patriğine mektup yazma ve sözde ermeni soykırımını kabul etme ihtiyacı hissetmiş..." dedi.



    İşte o mektup

    İDDİANAMEYE GİRMİŞTİ
    Bu mektup İzmir'de hazırlanan FETÖ iddianamesine de girmişti. O iddianamede Papa'nın 100 yıldır kullanmadığı "in pecture" uygulamasıyla Gülen'i "Kilisenin bağrına bastığı gizli evladı" olarak atadığı bilgisine yer verilmişti.

    SABAH

    Haberler Güncel Yargıtay üyesinden FETÖ elebaşına sert sözler: Hainlikleri çok eski
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri