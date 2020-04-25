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    • 25.04.2020 23:11
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    Son dakika: : Ülkemle gurur duyuyorum

    Son dakika haberine göre, Twitter hesabı üzerinden Şehir hastanelerinin fotoğraflarını paylaşan , ''Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum.'' ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca: Ülkemle gurur duyuyorum

    le mücadelesiyle dünyaya örnek olan Türkiye hızla şehir hastanelerini hizmete hazır hale getirdi. Bakan Koca, Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısından duyduğu gururu Twitter'dan paylaştı.


    paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum.



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