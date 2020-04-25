Koronavirüsle mücadelesiyle dünyaya örnek olan Türkiye hızla şehir hastanelerini hizmete hazır hale getirdi. Bakan Koca, Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısından duyduğu gururu Twitter'dan paylaştı.



Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum. #ÜlkemleGururDuyuyorum pic.twitter.com/ZKPmjoE631 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 25, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum.









